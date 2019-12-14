بالفيديو.. “بونجاح” هداف ومُمرر حاسم ضد مونتيري في “الموندياليتو”

بصم سهرة اليوم السبت النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” على هدف جديد وتمريرة حاسمة مع فريقه “السد” القطري.

الآخير واجه “مونتيري” المكسيكي لحساب الدور الربع النهائي لمنافسة كأس العالم للأندية المقامة بالعاصمة القطرية “الدوحة”.

المواجهة التي جرت بملعب “جاسم بن حمد” انتهت بفوز مونتيري بثلاثية لهدفين ليُقصى بذلك زملاء “بونجاح” من “الموندياليتو”.

ابن وهران سجل الهدف الأول للسد في الدقيقة ال66 بينما عاد ليمنح التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله عبد الكريم حسن في الدقيقة 89.

وتلقى “بونجاح” الذي بصم على هدفه الثاني في المنافسة بطاقة صفراء في الدقيقة 32 بسبب التمويه.