بالفيديو.. بونجاح هداف ويتفوق على بلايلي وبن العمري

حقق المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفقة فريقه السد القطري فوزا ثمينا أمسية اليوم الخميس أمام نادي السد القطري بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب خليفة الدولي في إفتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري القطر ي.

وحرز أهداف السد كل من الغاني آندري آيو والبرازيلي غاليرمي دوس سانتوس والجزائري بغداد بونجاح في الدقائق 64 و78 و83، بينما سجل سيبستسان سوريا هدف قطر الوحيد في الدقيقة 38.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb