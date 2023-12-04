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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح هداف وينقذ السد من الهزيمة في دوري أبطال آسيا

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. بونجاح هداف وينقذ السد من الهزيمة في دوري أبطال آسيا
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أنقذ الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الإثنين، ناديه السد القطري، من الهزيمة أمام فريق ناساف الأوزباكستاني، ضمن دوري أبطال آسيا.

وشارك بونجاح، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المواجهة التي جمعتهم بالضيف ناساف الأوزباكستاني، لحساب الجولة السادسة من دوري مجموعات أبطال آسيا.

كما تمكن المهاجم الجزائري، من انقاذ فريقه من الهزيمة، بتسجيله هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وأنهى بغداد بونجاح، وناديه السد، هذه المباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2)، أمام الضيف فريق ناساف الأوزباكستاني.

رابط دائم : https://nhar.tv/cDwsk
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