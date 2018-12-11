بالفيديو.. بونجاح هدّاف ويقود السد لصدارة الدوري

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الثلاثاء، ناديه السد للفوز على نادي الدحيل بنتيجة 3-1 في الجولة 15 من الدوري القطري.
وإنتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف في كل شبكة، قبل أن يعود السد ويسجل الهدف الثاني في الد89.
ليقتل بونجاح المباراة بهدف ثالث في الد90+40، رافعا سجله التهديفي مع “الزعيم” لـ29 منذ بداية الموسم.
ليعتلي السد صدارة الدوري برصيد 38 متقدما على الدحيل الوصيف الذي تجمد رصديه في النقطة 36.
السد ناجح مع بغداد بونجاح، بغداد وصل إلى الهدف 29 له في الدوري القطري، 4 أهداف تفصله عن كتابة التاريخ 🔥🔥 pic.twitter.com/QSh9XnNpTP
— Ahmed Ragab (@ARagab) December 11, 2018
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