بالفيديو.. بونجاح هدّاف ويقود السد لصدارة الدوري

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الثلاثاء، ناديه السد للفوز على نادي الدحيل بنتيجة 3-1 في الجولة 15 من الدوري القطري.

وإنتهى الشوط الاول بالتعادل بهدف في كل شبكة، قبل أن يعود السد ويسجل الهدف الثاني في الد89.

ليقتل بونجاح المباراة بهدف ثالث في الد90+40، رافعا سجله التهديفي مع “الزعيم” لـ29 منذ بداية الموسم.

ليعتلي السد صدارة الدوري برصيد 38 متقدما على الدحيل الوصيف الذي تجمد رصديه في النقطة 36.