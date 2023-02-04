بالفيديو.. بونجاح وبراهيمي هدافان في دوري نجوم قطر

تألق أمسية اليوم السبت ثنائي المُنتخب الوطني الجزائري، بغداد بونجاح وياسين براهيمي في دوري نجوم قطر.

حيث سجل بونجاح في الدقيقة الـ9 ليقود فريقه السد للفوز على ضيفه أم صلال بثنائية دون رد لحساب الجولة الـ12.

بينما وقع براهيمي الهدف الثاني لفريقه الغرافة أمام المُضيف الوكرة في الدقيقة الـ54 لتنتهي المواجهة بـ4-0.