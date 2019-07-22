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بالفيديو..بونجاح وبلايلي هولوها بالشطيح والغناء في وهران

الرياضة
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بالفيديو..بونجاح وبلايلي هولوها بالشطيح والغناء في وهران
بقلم يونس رزيق

صنع لاعبا المنتخب الوطني بغداد بونجاح، ويوسف بلايلي أجواءا رائعة بمدينة وهران على هامش الحفل الذي نظمته ولاية وهران على شرف اللاعبين.


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