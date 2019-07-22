بالفيديو..بونجاح وبلايلي هولوها بالشطيح والغناء في وهران
صنع لاعبا المنتخب الوطني بغداد بونجاح، ويوسف بلايلي أجواءا رائعة بمدينة وهران على هامش الحفل الذي نظمته ولاية وهران على شرف اللاعبين.
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تمكنت مصالح الأمن الخارجي حمادي كرومة بأمن ولاية سكيكدة من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة بخصوص السرقة
من داخل منزل بتوافر ظرفي الليل والتسلق،تعود…
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أمر اليوم الإثنين، والي ولاية الشلف، مصطفى صادق، في مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للشلف بالوقف الفوري لعملية وضع
أكشاك وسط عاصمة الولاية، المراسلة جاءت…
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سجلت على الساعة الثالثة و23 دقيقة من بعد ظهر اليوم الاثنين هزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجات على سلم ريشتر بولاية البويرة.
حسب ما ما نشر…
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