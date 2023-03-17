بالفيديو.. بونجاح يبصم على تمريرتين حاسمتين ويحقق رقم قياسي جديد مع السد
بصم الدولي الجزائري ومهاجم السد القطري، بغداد بونجاح، على تمريرتين حاسمتين، في اللقاء الذي فاز به فريقه السد ضد الشمال بـ3 مقابل 1.
وذلك برسم الجولة 17 من دوري نجوم قطر، وعرفت المواجهة مشاركة مهاجم الخضر بونجاح طيلة أطوار اللقاء.
وتألق بغداد بشكل لافت، بتقديمه تمريرتي الهدفين الأول والثاني في اللقاء في الدقيقتين 52 و 73 من عمر المباراة.
ورفع مهاجم السد بونجاح رصيده لـ9 تمريرات حاسمة، و14 هدف هذا الموسم مع فريقه في دوري نجوم قطر.
كما تمكن بونجاح من رفع رصيده للتمريرة الحاسمة رقم 88 و 199 هدف بألوان السد منذ إلتحاقه بالنادي القطري.
بغداد بونجاح يقدم تمريرتين حاسمتين ويقود فريقه السد للفوز على الشمال بنتيجة 3/1…بونجاح استعاد مستواه خلال المواجهات الأخيرة بالدوري القطري ، وحسب رأي الشخصي يستحق أن يكون في قائمة المنتخب 🇩🇿 pic.twitter.com/LcKrlNLRPh
— wahid boussiouf .✍ (@wahidbouciouf) March 17, 2023