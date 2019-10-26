بالفيديو.. بونجاح يبصم على ثنائية جديدة مع السد

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بونجاح يبصم على ثنائية جديدة مع السد
بقلم كريم.تيغرمت

أضاف الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم السبت، هدفين جديدين إلى رصيده، خلال مباراة فريقه السد، أمام الأهلي، لحساب دوري قطر.

وافتتح بغداد بونجاح مهرجان أهدافه في هذه المباراة، في الدقيقة الـ23، عن طريق مجهود فردي، مانحا التقدم لناديه.

وفي الدقيقة الـ32 من عمر المواجهة، عاد مهاجم الخضر للبروز من جديد، من خلال توقيعه للهدف الثاني، عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا يواصل بغداد بونجاح، ممارسة موهبته المفضلة، في هز شباك منافسيه، والتألق رفقة ناديه السد القطري.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=718026

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com