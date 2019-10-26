بالفيديو.. بونجاح يبصم على ثنائية جديدة مع السد

أضاف الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم السبت، هدفين جديدين إلى رصيده، خلال مباراة فريقه السد، أمام الأهلي، لحساب دوري قطر.

وافتتح بغداد بونجاح مهرجان أهدافه في هذه المباراة، في الدقيقة الـ23، عن طريق مجهود فردي، مانحا التقدم لناديه.

وفي الدقيقة الـ32 من عمر المواجهة، عاد مهاجم الخضر للبروز من جديد، من خلال توقيعه للهدف الثاني، عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا يواصل بغداد بونجاح، ممارسة موهبته المفضلة، في هز شباك منافسيه، والتألق رفقة ناديه السد القطري.

#TeamDZ le premier but de Baghdad Bounedjah contre Al Ahli pic.twitter.com/uRhZlgVmL2 — DZfoot (@DZfoot) October 26, 2019