إبن ولاية وهران أضاف الهدف الثالث في الدقيقة ال87 لينتهي اللقاء الكبير بفوز السد بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وبهذه الثلاثية وصل مهاجم المنتخب الوطني لهدفه ال15 في 12 جولة من دوري نجوم قطر.

🇩🇿 Goaaaaaal Baghdad Bounedjah ! His 3rd goal of the game ⚽️⚽️⚽️ @DZfoot @DZfoot_EN pic.twitter.com/DHlmMkP4rw

