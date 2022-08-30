بالفيديو.. بونجاح يتألق بـ “أسيست” عالمي

تألق الدولي الجزائري بغداد بونجاح بشكل ملفت للإنتباه في الشوط الاول من مباراة فريقه السد امام المستضيف السيلية في دوري نجوم قطر.

ومنح بونجاح “أسيست” عالمي للمهاجم اندريه ايو في لقطة الهدف الأول لـ “الزعيم” في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.

كما سجّل بونجاح هدفا شخصيا له بطريقة رائعة لكن الحكم الرئيسي رفض الهدف بداعي التسلّل بعد العوة إلى تقنية “الفار”.

وعرفت المباراة كذلك منح مدرب السد شارة القيادة لإبن مدينة وهران.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption];