بالفيديو.. بونجاح يتألق بـ “أسيست” عالمي
تألق الدولي الجزائري بغداد بونجاح بشكل ملفت للإنتباه في الشوط الاول من مباراة فريقه السد امام المستضيف السيلية في دوري نجوم قطر.
ومنح بونجاح “أسيست” عالمي للمهاجم اندريه ايو في لقطة الهدف الأول لـ “الزعيم” في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول.
كما سجّل بونجاح هدفا شخصيا له بطريقة رائعة لكن الحكم الرئيسي رفض الهدف بداعي التسلّل بعد العوة إلى تقنية “الفار”.
وعرفت المباراة كذلك منح مدرب السد شارة القيادة لإبن مدينة وهران.
الدقيقة 17 |
⚽ الغاني أندريه آيو 🇬🇭 يفتتح باب التسجيل للسد أمام السيلية بعد تمريرة مميزة من بونجاح #قنوات_الكاس #دوري_نجوم_QNB #السيلية_السد pic.twitter.com/QAm1JFWllc
— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 30, 2022
الدقيقة 4 |
بعد العودة لتقنية الـVAR.. الحكم يلغي هدف مهاجم السد بغداد بونجاح 🇩🇿 بداعي التسلل #قنوات_الكاس #دوري_نجوم_QNB #السيلية_السد pic.twitter.com/LFGAv7hah7
— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 30, 2022
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