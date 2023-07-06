بالفيديو.. بونجاح يتألق في أول ودية للسد ضمن تحضيراتهم الصيفية

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، ناديه السد، لتحقيق فوز عريض، في اول ودية لهم ضمن تحضيراتهم الصيفية الجارية بالنمسا.

وشارك بونجاح، أساسيا ضنت تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة التحضيرية التي جمعتهم بنادي ريشناو النمساوي.

كما بصم الدولي الجزائري على ثناسية في هذه الموادهة التي انتهت لصالح ناديه السد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.