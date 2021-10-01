بالفيديو.. بونجاح يتألق ويُسجل دوبلي في قمة الدوري القطري
تألق أمسية اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح في قمة دوري نجوم قطر.
مُهاجم الخضر سجل ثنائية في مواجهة فريقه السد أمام العربي رغم تضييعه لفرصة سهلة في الدقيقة ال13.
إبن ولاية وهران سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال59 قبل أن يعود ويُضيف الهدف الثالث للسد والثاني له في الدقيقة ال74 تم احتسابه بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار”.
Oh la grosse occasion manquée par Baghdad Bounedjah ! Comme quoi ça arrive même aux meilleurs 😅🇩🇿 #TeamDZ
🎥 @QSL pic.twitter.com/dZ8ooJ0ceE
— DZfoot (@DZfoot) October 1, 2021
🇩🇿⚽️ BUT Baghdad Bounedjah ! L’avant-centre algérien a ouvert le score à la 60ème minute. pic.twitter.com/ZcvUk434E5
— DZfoot (@DZfoot) October 1, 2021
⚽️🇩🇿 Doublé pour Baghdad Bounedjah ! Le but est validé par le VAR, 3-0 pour Al-Sadd. #TeamDZ pic.twitter.com/PDF3DR1PQ9
— DZfoot (@DZfoot) October 1, 2021