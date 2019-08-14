بالفيديو.. “بونجاح” يتحدث لأول مرة عن حادثة “السارفيس” الشهيرة

تجاوزت قضية الهدية التي مُنحت للاعبي المنتخب الوطني، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح، من طرف والي وهران مولود شيريفي، حدود الوطن.

ويبدو أن “السارفيس” الذي تلقاه بلايلي وزميله بونجاح قد وصل صداه للعاصمة القطرية الدوحة.

وتظهر لقطات فيديو تم تداولها من طرف رواد “فايسبوك” اليوم الأربعاء، مغتربا جزائريا يُمازح مهاجم فريق السد بعد لقاء الدحيل.

وراح الجزائري المغترب في قطر يخاطب بونجاح قائلا: “كيفاش حكاية السارفيس يا بغداد، كاش ما ساوموك فيه؟”.

ودفعت تلك العبارات الساخرة والفكاهية ابن الباهية وهران للانفجار بالضحك، قبل أن يرد بالقول: “والو ماساومونيش فيه.. باطل وما داوهش”.