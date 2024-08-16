بالفيديو ..بونجاح يتصدر قائمة هدافي الدوري القطري

تصدر الدولي الجزائري بغداد بونجاح ترتيب هدافي الدوري القطري، اليوم الجمعة، بعد بلوغه رابع هدف له بقميص نادي الشمال.

وسجل بغداد بونجاح ثنائية في مباراة فريقه الشمال أمام نادي أم صلال الذي ينشط له الدولي الجزائري الأخر فيكتور لكحل مسجل الثنائية.

ويسعى إبن مدينة الباهية، للحفاظ على الوتيرة التهديفية، حتى نهاية الموسم. ورد الاعتبار لنفسه بعدما تراجه مستواه الموسم الماضي لما كان يحمل قميص نادي السد القطري.

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