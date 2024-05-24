بالفيديو.. بونجاح يتوج بكأس أمير قطر وينال تكريما خاصا  

توج الدولي الجزائري بغداد بونجاح بكأس أمير قطر، اليوم الجمعة، رفقة ناديه السد بعد الفوز أمام نادي قطر بهدف نظيف.

وختم بغداد بونجاح مشواره مع السد القطري بالفوز بكأس أمير قطر والبطولة، كما تم تكريمه من قبل أمير دولة قطر تميم بن احمد الثاني، أثناء تسلمه الكأس بقائد لناديه.

كما ودع جمهور نادي السد نجمهم الأول في الفريق بطريقة جميلة جدا، في “أخر ليلة تجمعه بإبن مدينة وهران” الذي سيشد الرحال بنسبة كبيرة صوب الدوري السعودي.