بالفيديو.. بونجاح يدفع أبناء أبو تريكة للتمرد !!

عاتب الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة، الدولي الجزائري بغداد بونجاح هداف نادي السد والدوري القطري خلال حفل الإتحاد القطري.

وقال النجم المصري:”لدي عتاب على بونجاح لأنّه سجل ضد النادي العربي، سبع أو ثمان أهداف، ورفض أولادي الذهاب للتدريب مع ناديهم”.

ويلعب أبناء الأسطورة المصري في الفئات الصغرى للنادي العربي القطري، التي سجل ضده الهداف الجزائري العديد من المرات.

يذكر أن أبو تريكة هو من سلم جائزة الهداف للنجم الجزائري خلال حفل الإتحاد القطري لكرة القدم.