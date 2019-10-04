بالفيديو.. بونجاح يرد على براهيمي ويُشعل الكلاسيكو

تحدث النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” عن الكلاسيكو الذي سيجمع فريقه السد بغريمه الريان غدا السبت في الجولة ال6 من دوري نجوم قطر.

وقال “بونجاح” خلال الندوة الصحفية التي عقدها رفقة مدربه تشافي أمسية اليوم الجمعة:”كلاسيكو هام ونحن جاهزون وعلينا مواصلة العمل لتقديم الأفضل”.

“الجهاز الفني والاداري تحدث معنا عقب مباراة الهلال من اجل الاستعداد الجيد لمباراة الريان والحرص على تحقيق الفوز”.

وختم:”مباراة قوية وتعتبر كلاسيكو قطر من الجانب الجماهيري وسنعمل بكل تركيز على تحقيق الفوز وهدفنا عودة الثقة بعد الخسارة الاخيرة في دوري الابطال والصعود لصدارة الدوري من جديد”.

وكان “ياسين براهيمي” نجم الريان قد اكد في تصريحات صحفية أيضا عزم فريقه على تحقيق الفوز في الكلاسيكو.