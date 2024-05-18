بالفيديو.. بونجاح يستبعد الدوري الجزائري ويكشف وجهته المستقبلية

كشف الدولي الجزائري بغداد بونجاح وجهته المستقبلية بعد فك الرباط مع نادي السد القطري خلال نهاية الموسم الكروي الحالي.

كما استبعد بغداد بونجاح العودة إلى الدوري الجزائري من بوابة عدد من الأندية التي استفسرت عن وضعيته، و قال بونجاح في تصريح له لقناة “بيان سبورتس” القطرية “إلى الحين لم أقرر بعد، أركز على النهائي مع السد القطري فريقي بعدها سنتحدث عن المستقبل”.

كما أضاف مهاجم الخضر “الوجهة المستقبلية ستكون الأقرب إلى الدوري السعودي”.

وكانت تقارير سابقة قد ربطة إسم بغداد بالعودة إلى الدوري الجزائري من بوابة مولودية الجزائر.

https://x.com/AlhammadTariq/status/1791901001340915955