بالفيديو… بونجاح يستعرض مهاراته في حراسة المرمى

يواصل الدولي الجزائري بغداد بونجاح، تحضيراته رفقة ناديه السد القطري، تحسبا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة نادي السد، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو، خاص ببونجاح، من تحضيرات الفريق.

كما أبرز النادي القطري، من خلال هذا الفيديو، موهبة مهاجمه الجزائري، في منصب حراسة المرمى من خلال تصديه لركلة جزاء.

يذكر أن بغداد بونجاح، يخوض التحضيرات الصيفية مع ناديه السيد القطري، في النمسا، تحسبا للموسم المقبل.