بالفيديو.. بونجاح يستمتع بشريحة اللحم الذهبية رفقة سولكينغ وقديورة

نشر مغني الراب العالمي عبد الرؤوف دراجي الملقب بـ “سولكينغ” مقطع فيديو على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام” أثناء تناوله شريحة اللحم الذهبية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتناول سولكينغ شريحة اللحم الذهبية في ضيافة الشيف التركي الشهير نصرت غوكتشه بالعاصمة القطرية الدوحة، رفقة المهاجم الدولي بغداد بونجاح وزميله عدلان قديورة.

وسبق للمهاجم الفرنسي فرانك ريبيري وأن واجه مشكلا كبيرا مع وسائل الإعلام الفرنسية بسبب شريحة اللحم المغطاة بالذهب، والتي يقدر ثمنها 300 أورو.

وتعتبر أوراق الذهب مادة غذائية مصنوعة من منتجات الذهب الخالص، وتكون صالحة للأكل، وعادة تستخدم هذه المادة لتزيين الحلويات وزخرفتها بشكل مبهر.