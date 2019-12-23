بالفيديو.. بونجاح يسجل بطريقة عالمية أمام الغرافة القطري
سجل اللاعب الجزائري بغداد بونجاح هدفا رائعا بطريقة عالمية في مرمى الغرافة القطري في إطار الجولة الـ11 من البطولة القطرية.
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