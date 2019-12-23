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بالفيديو.. بونجاح يسجل بطريقة عالمية أمام الغرافة القطري

الرياضة
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بالفيديو.. بونجاح يسجل بطريقة عالمية أمام الغرافة القطري
بقلم يونس رزيق

سجل اللاعب الجزائري بغداد بونجاح هدفا رائعا بطريقة عالمية في مرمى الغرافة القطري في إطار الجولة الـ11 من البطولة القطرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=745517

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