بالفيديو.. بونجاح يسجل ثنائية أمام الشحانية ويقود السد لنهائي كأس الملك

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح، اليوم الإثنين، ناديه السد، لبلوغ نهائي كأس الملك، بعد فوزهم على الشحانية بخماسية كاملة.

وشارك بونجاح، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي الشحانية برسم نصف نهائي كأس الملك.

كما برز مهاجم الخضر، في هذه المباراة، من خلال تسجيله لثنائية كاملة في الدقيقتين الـ88، والـ94، ساهم بهما في فوز فريقه

وانتهت هذه المواجهة بفوز بغداد بونجاح، ونايه السد، بنتيجة حمسة اهداف، مقابل هدف واحد، على حساب فريق الشحانية.