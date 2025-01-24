بالفيديو.. بونجاح يسجل ثنائية ضد أم صلال ويهدي الفوز للشمال

تألق الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، في المباراة التي فاز بها فريقه الشمال القطري، برباعية نظيفة، على حساب فريق أم صلال.

وشارك بونجاح، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه السمال، في هذه المباراة التي جمعتهم بالضيف أم صلال، برسم الجولة الـ13 من دوري نجوم قطر.

وبرز المهاجم الجزائري، بقوة في هذه المباراة، أين سجل ثنائية كاملة في الدقيقتين (11، 46)، كما منح تمريرة حاسمة.

وبهذا يؤكد بغداد بونجاح، مجددا استحقاقه التربص على عرش هدافي الدوري القطري لهذا الموسم.