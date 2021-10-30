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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح يسجل ثنائية في مرمى الأهلي ويصل لهدفه العاشر

بقلم النهار أونلاين
بالفيديو.. بونجاح يسجل ثنائية في مرمى الأهلي ويصل لهدفه العاشر
اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح
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سجل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح ثنائية في مرمى الأهلي أمسية اليوم السبت في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر بملعب الغرافة.

وسجل بغداد بونجاح هدفه الأول في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة برأسية رائعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ85 عن طريق ركلة جزاء، بالإضافة إلى صناعته للهدف الأول لزميله حسن الهيدوس في الدقيقة الـ24.

ووصل اللاعب الجزائري بغداد بونجاح لهدفه العاشر مع فريقه السد بعد مرور 8 جولات فقط عن إنطلاق دوري نجوم قطر.

رابط دائم : https://nhar.tv/kFEL6
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