بالفيديو.. بونجاح يسجل ثنائية ويتم إختياره كرجل اللقاء أمام الخريطيات

سجل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح ثنائية في مباراة اليوم أمام الخريطيات في إطار ثمن نهائي كأس أمير قطر.
وحسم نادي السد، تأهله للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمير 2020، بعد تجاوزه فريق الخريطيات في دور الـ16 بنتيجة 3 \ 1، في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.
وسجل اللاعب الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثاني لفريقه عن الدقيقة 25، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ82، ليتم إختياره رجل المباراة.
هدف بغداد بونجاح اليوم ضد الخريطيات كاس امير قطر
#السد 2-1 #الخريطيات @baghdadbounajah @AlsaddSC pic.twitter.com/qNJsamPyCe
— Bouzid HD (@BouzidHd) February 6, 2020
فيديو ⚽| الهدف الثالث #السد عن طريق اللاعب بغداد بونجاح#كأس_الأمير 🏆
pic.twitter.com/oDlju5IdKC
— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) February 6, 2020
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