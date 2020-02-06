بالفيديو.. بونجاح يسجل ثنائية ويتم إختياره كرجل اللقاء أمام الخريطيات

سجل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح ثنائية في مباراة اليوم أمام الخريطيات في إطار ثمن نهائي كأس أمير قطر.

وحسم نادي السد، تأهله للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمير 2020، بعد تجاوزه فريق الخريطيات في دور الـ16 بنتيجة 3 \ 1، في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وسجل اللاعب الجزائري بغداد بونجاح الهدف الثاني لفريقه عن الدقيقة 25، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ82، ليتم إختياره رجل المباراة.