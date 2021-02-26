بالفيديو.. بونجاح يسجل ثنائية ويقود السد للتتويج بكأس قطر

قاد الدولي الجزائري، بغداد بونجاح اليوم الجمعة، فريقه السد، للتتويج بكأس قطر 2021، على حاب نادي الدحيل.

وتمكن بونجاح، لقايدة فريقه للتاويج بهذا اللقب الجديد، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة، بمقصية في الدقيقة الـ9.

وعاد مهاجم المنتخب الوطني، للبروز من جديد في الدقيقة الـ77، أين أضاف الهدف الثاني للسد، بطريقة رائعة، لتنتهي المباراة بفوز السد بنتيجة 2-0.

وبهذا نصب بونجاح نفسه رجا المباراة بدون منازع، وأضاف إلى رصيده هدفين، ولقب جديد، بألوان ناديه السد.