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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح يسجل هاتريك في الدوري القطري

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بونجاح يسجل هاتريك في الدوري القطري
بونجاح
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سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح ثلاثية كاملة في مباراة فريقه السد أمام الأهلي في الجولة 13 من الدوري القطري.
ورغم دخول بونجاح بشكل احتياطي، إلا أنه عرف كيفية رد الاعتبار لنفسه خلال دقائق فقط، حيث سجل الهاتريك الشخصي في الدقائق 69 و 80 و 96 كمعدل عالي في التهديف.
و نال بغداد بونجاح تنقيطا ممتازا وصل إلى 9.1 من 10 حسب موقع سوفاسكور المتخصص.
و كان بونجاح قد دخل بديلا في الدقيقة 65 و هي الفترة التي كانت كافية لتألقه في المباراة التي انتهت لصالح الزعيم القطري بنتيجة 9 مقابل 1.

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