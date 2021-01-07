بالفيديو.. بونجاح يسجل 4 أهداف كاملة في مرمى السيلية

سجل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح سوبر هاتريك في مباراة اليوم التي جمعت فريقه في مرمى السيلية في إطار الجولة الـ13 من دوري نجوم قطر.

وفاز فريق السد بثمانية أهداف نظيفة أمام نادي السيلية الذي يلعب له الجزائري الآخر نذير بلحاج، وسجل بونجاح الهدف الأول عند الدقيقة الـ23، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ80، والثالث في الدقيقة الـ86، والرابع في الدقيقة الـ89.

بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين لزميله الكوري نام تاي هي في الدقائق 36 و54.