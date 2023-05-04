بالفيديو.. بونجاح يسجّل هدفا عالميا في الدوري القطري

تمكّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل هدفا جميلا في مباراة فريقه السد أمام الدحيل في قمة الجولة 21 من الدوري القطري.

وسجّل بغداد بونجاح الهدف الشخصي له في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول. قبل أن يضيف زميله عفيف الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

كما راوغ بونجاح مدافعي الدحيل بطريقة جميلة جدا، قبل أن يضع الكرة في شباك الدحيل.

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