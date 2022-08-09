بالفيديو .. بونجاح يسجّل هدفا عالميا في البطولة القطرية

تمكّن الدولي الجزائري بغدد بونجاح من تسجيل هدفا جميلا عن طريق تسديدة صاروخية في مباراة فريقه السد القطري. أمام المستضيف أم صلال في الجولة الثانية من دوري نجوم قطر.

كما افتتح مهاجم الخضر باب التسجيل لفريقه في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني وسط فرحة الجميع.

ويسعى بونجاح لرد الاعتبار لنفسه في البطولة القطرية. بعدما فشل في تقديم مستويات مبهرة كعادته في الموسم الماضي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]