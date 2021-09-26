بالفيديو.. بونجاح يصل لهدفه الثالث مع السد في الموسم الجديد
بقلم يونس رزيق
واصل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح تألقه مع ناديه السد القطري، بعدما تمكن من زيارة شباك نادي الشمال أمسية اليوم الأحد في إطار الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.
وسجل بونجاح الهدف الثاني لفريقه في مرمى الشمال عند الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله أكرم عفيف.
ووصل مهاجم الخضر لهدفه الثالث مع نادي السد القطري بعد مرور 4 جولات فقط.
فيديو : هدف #السد يتقدم 2 – 1 على #الشمال عبر بغداد بونجاح في الدقيقة 13 … #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/ongoonxXDl
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 26, 2021
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