بالفيديو.. بونجاح يصل لهدفه الثالث مع السد في الموسم الجديد

واصل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح تألقه مع ناديه السد القطري، بعدما تمكن من زيارة شباك نادي الشمال أمسية اليوم الأحد في إطار الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

وسجل بونجاح الهدف الثاني لفريقه في مرمى الشمال عند الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله أكرم عفيف.

ووصل مهاجم الخضر لهدفه الثالث مع نادي السد القطري بعد مرور 4 جولات فقط.