بالفيديو.. بونجاح يضرب من جديد ويقود السد للفوز على الأهلي

بصم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح اليوم السبت، على هدف جديد، ساهم من خلاله في فوز فريقه السد، على نادي الأهلي.

وتمكن بونجاح، من افتتاح باب التسجيل في هذه المباراة، بعدما تألق في الدقيقة الـ23، مانحا التقدم لناديه السد.

وألهم الدولي الجزائري، زميليه خوخي بوعلام، وطارق سلمان، اللذان أضافا الهدفين الثاني والثالث على التوالي، مانحين بذلك الفوز للسد بثلاثية نظيفة.

وبهذا رفع بغداد بونجاح، رصيده من الأهداف لهذا الموسم إلى 18 هدف، محافظا بذلك على صدارة ترتيب الهدافين.