بالفيديو.. بونجاح يضيع ضربة جزاء ويفوت الفوز على السد أمام الشارقة

اكتفى الدولي الجزائري بغداد بونجاح، وناديه السد القطري، اليوم الإثنين، بنتيجة التعادل السلبي، في مواجهة فريق الشارقة. ضمن دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وشارك بونجاح، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة السد، في هذه المباراة التي تدخل ضمن دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وشهدت الدقيقة الـ57 من عمر المباراة، حصول الدولي الجزائري على ضربة جزاء، بعد عرقلته في منطقة الجزائر، لكن عجز عن ترجمتها إلى هدف.

وأنهى بغذاذ بونجاح، وناديه السد، هذا اللقاء، على نتيجة التعادل السلبي، أمام ضيفهم الشارقة.