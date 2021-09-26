بالفيديو.. بونجاح يضيف الهدف الثاني ويقود السد للفوز بسباعية

سجل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح ثنائية في مباراة اليوم التي جمعت فريقه السد بنادي الشمال في إطار الجولة الرابعة لدوري نجوم قطر، حيث تمكن فريق السد من الفوز بنتيجة عرضية 7-2.

وسجل بونجاح الهدف السابع لفريقه في مرمى الشمال عند الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من زميله رودريغو بارباروسا.

ووصل مهاجم الخضر لهدفه الرابع مع نادي السد القطري بعد مرور 4 جولات فقط.

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