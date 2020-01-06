بالفيديو.. بونجاح يضيف ثنائية جديدة إلى رصيده

الرياضة
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بالفيديو.. بونجاح يضيف ثنائية جديدة إلى رصيده
بقلم كريم.تيغرمت

رفع الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، رصيده من الأهداف لهذا الموسم، بعدما بصم على هدفين جديدين اليوم الإثنين، خلال مواجهة نادي العربي.

وشارك بغداد بونجاح أساسيا كعادته في هذه المواجهة، التي افتتح فيها فريقه باب التسجيل في الدقيقة الـ31.

وبرز مهاجم الخضر، في الدقيقة الـ32 من هذه المباراة، أين تمكن من تعميق الفارق لصالح فريقه، بتسجيله الهدف الثاني.

وبهذا رفع بغداد بونجاح رصيده من الأهداف في هذا الموسم، إلى 11 هدف، في الدوري القطري.


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