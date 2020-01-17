بالفيديو.. بونجاح يضيف ثنائية جديدة لرصيده في نهائي كأس قطر

أضاف الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، ثنائية جديدة لرصيده، في المباراة التي جمعت فريقه السد، بنادي الدحيل.

وشارك مهاجم الخضر، أساسيا في هذه المباراة، لحساب نهائي كأس قطر، أين برز في الدقيقة الـ23، بتسجيبله الهدف الثاني لفريقه السد.

وجاء هدف بونجاح، بعد خطأ فادح من حارس مرمى نادي الدحيل، الذي مرر الكرة بالخطأ للدولي الجزائري، ليضعها هذا الأخير في الشباك.

وأضاف بونجاح الهدف الثاني للسد القطري في الدقيقة الـ45 بطريقة رائعة، بعدما راوغ مدافع نادي الدحيل ووضع الكرة في مرمى الحارس كلود أمين.