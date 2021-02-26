بالفيديو.. بونجاح يضيف هدفا جديدا لرصيده في نهائي كأس قطر

أضاف الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد، هدفا جديدا إلى رصيده، اليوم الجمعة، في نهائي كأس قطر، أمام نادي الدحيل.

ودخل بونجاح، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه السد، في المباراة، التي جمعتهم بنادي الدحيل، لحساب نهائي كأس قطر.

وبرز مهاجم الخضر، في الدقيقة التاسعة، من عمر هذه المواجهة، أين افتتح باب التسجيل بطريقة جميلة، مانحا التقدم لناديه السد.

وبهذا رفع بغداد بونجاح، رصيده من الأهداف لعام 2021، إلى 14 هدفا، منصبا نفسه أفضل هداف في العالم الى غاية الآن، هذه السنة.