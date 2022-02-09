بالفيديو.. بونجاح يطرد النحس بعد صيام لـ “3 أشهر” عن التهديف

تمكّن الدولي الجزائري بغداد بونجاح من فكّ عقدة صيامه عن التهديف لمدة طويلة فاقت 3 أشهر كاملة رفقة فريقه السدالقطري.

كما سجّل بونجاح هدفا بطريقة جميلة اليوم في مرمى أم صلال ضمن الجولة الـ 18 من دوي نجوم قطر على ارضية ميدان جاسم ابن احمد.

و إحتفل بونجاح بطريقة هيستيرية بعدما فك العقدة، وهو الأمر الذي يدلّ أنه كان منحبط نفسيا. خاصة وانه فشل في التسجيل رفقة السد و حتى المنتخب الوطني في كأس امم افريقيا.

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السد يفوز بخماسية وبونجاح يواصل صيامه عن التهديف

حقق نادي السد القطري، اليوم السبت، فوز عريض بخماسية كاملة، بمشاركة بغداد بونجاح، خلال مواجهة الغرافة.

وشارك بونجاح أساسيا كعادته،ضمن تشكيلة ناديه السد، إلا أنه عجز عن هز الشباك طيلة الـ81 دقيقة التي شارك فيها

وترك الدولي الجزائري مكانه في الدقيقة الـ81، لزميله أندري أيو، هذا الأخير نجح في تسجيل ثنائية كاملة في الوقت المتبقي

وبهذا يواصل مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، صيامه عن التهديف، وتتواصل بذلك العقدة التي تلازمه منذ عدة مباريات

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