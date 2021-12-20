بالفيديو.. بونجاح يعد الرئيس تبون ببلوغ ربع نهائي المونديال

تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع ركائز المنتخب الوطني على هامش تكريمهم صبيحة اليوم الإثنين بقصر الشعب بعد التتويج بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية.

وخص رئيس الجمهورية في حديثه مع لاعبي الخضر حول التحديات المقبلة التي تنتظرهم على غرار كاس العالم وكأس أمم إفريقيا.

وقال رئيس الجمهورية لبونجاح وبلايلي : “أمامنا تحديات قوية سواء كاس أمم إفريقيا أو كأس العالم، انا أعتقد وإن شاء الله ربي مايخيبناش نتأهل إلى الدور الثاني لمنافسة كأس العالم”

قبل أن يجيبه بونجاج: ” إن شاء الله سنصل إلى ربع النهائي أو المربع الذهبي”.

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