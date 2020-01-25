بالفيديو.. “بونجاح” يعود للتهديف وبن غيث يتألق في الداربي المغاربي

تألق الثنائي الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” و”عبد الرؤوف بن غيث” اليوم السبت مع فريقهما “السد” القطري و”الترجي الرياضي التونسي”.

“بونجاح” سجل الهدف الرابع للسد في مواجهة الضيف الشحانية التي انتهت بفوز الزعيم برباعية لهدفين لحساب الجولة 13 من دوري نجوم قطر.

ابن ولاية وهران سجل هدفه ال13 هذا الموسم والرابع في المواجهة من ركلة جزاء في الدقيقة 94.

ومن جانب آخر سجل “بن غيث” الهدف الأول للترجي في المواجهة التي جمعته بالرجاء البيضاوي المغربي.