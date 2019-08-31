بالفيديو..بونجاح يعود لهوايته المفضلة مع السد

تمكن الدولي الجزائري بغداد بونجاح اليوم السبت، من العودة للتسجيل مع ناديه السد القطري، بعد غياب بسبب العقوبة التي حرمته من اللعب.

حيث منح “السفاح” التقدم لفريقه بدوري نجوم قطر، أمام مضيفه الشحانية بثلاثية كاملة في الدقيقتين 8، 17، و28 على التوالي .

وإنتهى الشوط الأول بتقدم “عيال الذيب” بسداسية نظيفة لحساب الجولة الثانية من بطولة قطر .

فيديو : هدف #السد يتقدم 1 – 0 على #الشحانية عن طريق اللاعب بغداد بونجاح د 8 …#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/6i3NPV1PkA — قنوات الكاس (@alkasschannel) August 31, 2019