بالفيديو..بونجاح يعود لهوايته المفضلة مع السد

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو..بونجاح يعود لهوايته المفضلة مع السد
بقلم حكيم شق الطين

تمكن الدولي الجزائري بغداد بونجاح اليوم السبت، من العودة للتسجيل مع ناديه السد القطري، بعد غياب بسبب العقوبة التي حرمته من اللعب.

حيث منح “السفاح” التقدم لفريقه بدوري نجوم قطر، أمام مضيفه الشحانية بثلاثية كاملة في الدقيقتين 8، 17، و28 على التوالي .

وإنتهى الشوط الأول بتقدم “عيال الذيب” بسداسية نظيفة لحساب الجولة الثانية من بطولة قطر .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=694585

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com