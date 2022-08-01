بالفيديو.. بونجاح يفتتح عداده التهديفي في موسمه الجديد مع السد

سجل الدولي الجزائري بغداد بونجاح، بداية موسم موفقة مع ناديه السد القطري، خلال المباراة التي جمعتهم بنادي المريخية.

وشارك بونجاح أساسيا ضمن تشكيلة ناديه السد، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الأولى من المومس الجديد للبطولة القطرية.

كما برز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ37 من الشوط الاول، بتسجيله الهدف الثاني لصالح ناديه السد.

وانتهى الشوط الاول من هذه المباراة لصالح رفقاء بغداد ونجاح، بهدفين لهدف، على حساب نادي المريخية.