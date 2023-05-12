بالفيديو.. بونجاح يفشل في التتويج بكأس أمير قطر

فشل الدولي الجزائري بغداد بونجاح في قيادة ناديه السد للفوز بكأس أمير قطر لصالح فريق العربي في المباراة التي جرت اليوم الجمعة.

كما فشل مهاجم الخضر في التهديف لصالح فريقه السد القطري رغم مردوده الطيّب، خاصة في أخطر لقطة في المباراة عندما راوغ مدافع العربي بطريقة جميلة جدا.

وانهزم ابن مدينة وهران ورفقائه بثلاثية مقابل صفر، قابله الأداء الباهت للاعبين السداويين.

وكان بونجاح يطمح في الفوز باللقب الرابع له رفقة السد في ذات المنافسة.

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