بالفيديو.. بونجاح يفشل في التتويج بلقب كأس قطر
بقلم عزيز طالبي
انهزم الدولي الجزائري بغداد بونجاح رفقة ناديه السد لقب كأس قطر لصالح الغريم الدحيل بعد الخسارة بهدفين دون رد.
وفشل بغداد بونجاح في تسجيل أي هدف شخصي له، في حين سجّل أهداف الدحيل كل من أولونغا وفرجاني ساسي.
كما شارك بغداد بونجاح، أساسيا ولم يكن له الفضل في قيادة السد للتويج بهذه الطبعة.
كما غابت التمريرات الحاسمة من طرف زملائه مثل الحيدوس والبقية، لإبن مدينة وهران.
لقطات من تتويج الدحيل بكأس قطر بعد فوزه على السد 2-0 pic.twitter.com/vQk1l3zRjZ
— عبدالعزيز (@afqhtni) April 6, 2023
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