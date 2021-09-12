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الرياضة

بالفيديو.. بونجاح يقود السد لتحقيق أول إنتصاراته هذا الموسم

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. بونجاح يقود السد لتحقيق أول إنتصاراته هذا الموسم
اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح
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قاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد القطري لتحقيق فوزه الأول أمام نادي السيلية في إطار الجولة الأولى من دوري نجوم قطر.

وصنع بونجاح أهداف المباراة بتمريرتين حاسمتين في الدقائق الـ23 والـ33 قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة.

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