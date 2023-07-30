بالفيديو.. بونجاح يقود السد لفوز كبير ويتشاجر مع كوليبالي

قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد القطري للفوز أمام الهلال السعودي بثلاثية مقابل اثنين في البطولة العربية.

وعرفت المباراة تألق بغداد بونجاح الذي سجّل هدفا شخصيا له، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول وهو الذي تعادل على إثره نادي السد.

قبل أن يتوجّه بغداد إلى انصار الهلال ويطالبهم بالصمت بطريقته الخاصة، لينال البطاقة الصفراء، و يعتذر من الجماهير بعدها.

وبدأت الأمور تهدأ، بعدها تدخل مدافع الهلال خاليدو كوليبالي، أين أشعل لهيب العراك مع بغداد بونجاح، مجدّدا.

وكان مهاجم الخضر قد قام بمرواغة عالمية لخاليدو كوليبالي القادم إلى الهلال من نادي تشيلسي الإنجليزي.

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