بالفيديو..بونجاح يقود السد للمربع الذهبي من دوري الأبطال

قاد المهاجم الدولي بغداد بونجاح فريقه السد القطري إلى الدور النصف النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد تفوقهم على النصر السعودي بثلاثة أهداف لهدف.

وكان ملعب حمد بن جاسم بقطر شاهد على مباراة في القمة بين الفريقين وسط حضور جماهيري كبير لـ”عيال الذيب”.

وإفتتح أكرم عفيف التسجيل للسد في الدقيقة 26 ليعدل بعدها عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 33 للفريق السعودي، ليختتم الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني كثف الفريق المضيف هجماته لتترجم بهدف في الدقيقة 59 عن طريق حسن الهيدوس

وكانت المباراة تتجه نحو الشوطين الإضافين قبل أن يمنح الحكم ضربة جزاء للسد بعد عرقلة اكرم عفيف في منطقة العمليات.

ونفذ ركلة الجزاء بونجاح خلال الدقيقة 83 لم يتمكن الحارس السعودي من التصدي لها، لتنتهي المباراة بتأهل السد للمربع الذهبي.

وتجد الإشارة أن مباراة الإياب قد لعبت بالرياض وإنتهت بهدفين لهدف لصالح النصر السعودي .