بالفيديو.. بونجاح يقود ناديه الشمال لتأهل مستحق في كأس الأمير

ساهم المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، في الفوز الذي حققه ناديه الشمال، في منافسة كأس الأمير.

وشارك بونجاح، أساسيا في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي قطر، ضمن الدور السادس عشر من كأس الأمير.

كما تمكن المهاجم الجزائري، من البروز بقوة في الشوط الاول من هذه المباراة، أين افتتح باب التسجيل لصالح الشمال في الدقيقة الـ12.

وأنهى بغداد بونجاح، وناديه الشمال، هذه المباراة، لصالحهم بنتيجة هدفين مقابل واحد، على حساب نادي قطر.