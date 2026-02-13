بالفيديو.. بونجاح يقود ناديه الشمال لتأهل مستحق في كأس الأمير
بقلم كريم تيغرمت
ساهم المهاجم الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، اليوم الجمعة، في الفوز الذي حققه ناديه الشمال، في منافسة كأس الأمير.
وشارك بونجاح، أساسيا في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي قطر، ضمن الدور السادس عشر من كأس الأمير.
كما تمكن المهاجم الجزائري، من البروز بقوة في الشوط الاول من هذه المباراة، أين افتتح باب التسجيل لصالح الشمال في الدقيقة الـ12.
وأنهى بغداد بونجاح، وناديه الشمال، هذه المباراة، لصالحهم بنتيجة هدفين مقابل واحد، على حساب نادي قطر.
شووف الهدف |
الشمال يتقدم 1-0 على قطر عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 12 ..
والمدرب لوبيز يتابع اللقاء من المدرجات بسبب عقوبة الإيقاف#كأس_الأمير #قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/IN3xr3NRO8
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 13, 2026
