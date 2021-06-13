بالفيديو.. بونجاح يكشف سبب غضبه بعد الديربي أمام تونس

عبّر الدولي الجزائري، بغداد بونجاح عن غضبه الشديد من الحكم المصري محمد معروف، الذي أدار المواجهة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي، والتي إنتهت بفوز الخضر بهدفين دون رد. وأكد رأس الحربة بأن الحكم أثر سلبا عليه وعلى زملائه بصفة خاصة خلال المرحلة الثانية من اللقاء.

وتحدث هداف السد القطري في هذا الشأن :”الحكم لم يتركنا نلعب، خلال الشوط الثاني تغير علينا كثيرا، ولا يمكن لعب كرة القدم في هكذا ظروف، لقد كان خارج الإطار وضعيفا، مما أثر علينا سلبا ونفس الأمر ينطبق على مُنافسنا”.

وواصل في سياق مُتصل :”لم ندخل اللقاء بشحنة إضافية، فنحن والتونسيون إخوة ولا يوجد أي إشكال فيما بيننا، ولعبنا كرة القدم فقط”.