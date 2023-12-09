بالفيديو .. بونجاح ينفجر بـ “هاتريك” رفقة السد ويوجه رسالته لبلماضي

عاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح إلى أوج عطائه مع فريقه السد القطري بعدما سجل ثلاثية في مرمى الريان في قمة الجولة 11 من الدوري القطري.

وسجل بغداد بونجاح “الهاتريك” الشخصي له في المباراة التي انتهت بفوز برباعية كاملة مقابل صفر، الذي كان فيها رجل اللقاء.

ووجه مهاجم السد القطري رسالته الواضحة للناخب الوطني جمال بلماضي لمدى جاهزيته الكبيرة، للموعد الهام الذي ينتظر الخضر في كأس أمم إفريقيا التي ستجري في جانفي القادم بكوت ديفوار.

وسيكون الهاتريك بمثابة الدفعة القوية لإبن مدينة وهران للتألق بشكل لافت للإنتباه، لا سيما و أن المنتخب يعاني في القاطرة الهجومية، في ظل تراجع مستوى سليماني الذي أصيب مؤخرا مع نادي كوريتيبا البرازيلي الذي سقط معه إلى القسم الثاني.

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